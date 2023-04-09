У бойовій готовності перебувають два підводних човни із вісьмома "Калібрами".

У Чорному морі окупанти вдвічі збільшили кількість ракетоносіїв, які ворог може задіяти в рамках чергового масованого ракетного удару по Україні. Напередодні в акваторії дислокувався лише один корабель ракетоносій "Калібрів".

Про зміни у корабельному угрупуванні ворога зранку 9 квітня повідомило оперативне командування "Південь" в Facebook.

"У Чорному морі корабельне угруповання складається з 11 бойових кораблів, кількість ракетоносіїв збільшено вдвічі. Наразі два підводних човни із вісьмома "Калібрами" готові до застосування", - йдеться у повідомленні.

Останній масований ракетний удар по Україні - Путін нічого не досяг

Нагадаємо, що остання масована ракетна атака по Україні відбулася рівно місяць тому - 9 березня. Тоді ворог серед ночі запустив по наших територіях 81 ракету різного базування, включно з "Калібрами".

Тоді міжнародні експерти пояснили, що ця атака не мала військової користі для Росії, хоча деякі об'єкти інфраструктури росіянам вдалося пошкодити. Лідер РФ Володимир Путін реалізував черговий теракт для того, щоб догодити власному суспільству, яке вимагає від нього більше "перемог" в Україні. Про це згадували аналітики ISW.

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