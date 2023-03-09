Водночас, завдяки роботі української ППО, ударів крилатими ракетами та БПЛА по столиці не допущено.

У Києві, за попередніми даними, російська аеробалістична ракета типу "Кинджал" влучила в об'єкт інфраструктури. У столиці повітряна тривога тривала майже 7 годин.

Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація. Під час ракетної атаки Росія випустила практично всі типи свого повітряного озброєння - починаючи від дронів-камікадзе "Shahed" і до майже всього найменування крилатих ракет.

"Завдяки роботі нашої ППО, ударів крилатими ракетами та БПЛА по столиці не допущено. Але, на жаль, аеробалістична ракета типу "Кинджал" (попередня інформація) влучила в обʼєкт інфраструктури", - повідомив начальник КМВА Сергій Попко.

Він додав, що всі служби працюють на місці влучання, ліквідація наслідків триває.

Ракетна атака 9 березня - що відомо

Як повідомляв УНІАН, зранку сьогодні, 9 березня, у Києві в Голосіївському і Святошинському районах пролунали вибухи. Через падіння уламків загорілися автівки у дворі одного з житлових будинків, постраждали двоє людей.

Через ракетну атаку енергетики застосували технологічні екстрені відключення енергопостачання в столиці. Через екстрені відключення електроенергії без опалення залишилися 40% споживачів Києва.

Також відомо, що російські окупанти вдарили по Одесі, де зафіксовано "приліт" в об'єкт енергоінфраструктури. Під прицілом опинилася і енергетична інфраструктура Харкова.

Вас також можуть зацікавити новини: