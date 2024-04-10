Супротивники намагалися штурмувати околиці Уманського, але зазнали провалів, зазначили аналітики.

Російські окупанти у Донецькій області фактично почали контролювати посадки, які знаходяться між селами Тоненьке та Уманське.

У вівторок, 9 квітня, супротивники двічі намагалися штурмувати південні околиці Уманського, вони не шкодують ні живу силу, ні техніку, повідомили аналітики DeepState в Telegram.

"На світанку в бій було введено колону з 15 ОВТ (одиниць озброєння та військової техніки, - Ред.), а вже в обід ще одну з 10 ОВТ", - йдеться у повідомленні. Аналітики додали, що атаки окупантів відбили воїни 25-ї окремої повітряно-десантної Січеславської бригади зі складу Десантно-штурмових військ української армії.

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"…З поганого - за останні дні ворог фактично став контролювати посадки між Уманським та Тоненьким", - зазначається на каналі.

Коли закінчиться війна в Україні - прогнози та важливі новини

Екс-посол Великобританії в Росії Тоні Брентон у середині березня прогнозував, що протистояння між українцями та росіянами на виснаження може продовжуватися ще упродовж кількох років. Раніше президент України Володимир Зеленський говорив, що точно ніхто не знає, коли завершиться війна.

На початку квітня офіцер Збройних сил України Микола Мельник попередив, що якщо наша країна не реагуватиме на інформаційні атаки, зволікатиме з мобілізацією та виробленням власної зброї, то матиме фатальні проблеми. Військовий експерт Олексій Мельник вважає, що загарбники можуть спробувати здійснити прорив на одній з ділянок фронту.

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