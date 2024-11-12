За словами Олега Каткова, країна-терорист готує удар по енергетичній інфраструктурі України.

Російська Федерація накопичує ракети, аби ближче до зими вдарити по енергетичній інфраструктурі України. Таке припущення в ефірі 24 Каналу висловив військовий експерт, головний редактор Defense Express Олег Катков.

Він нагадав, що востаннє окупанти здійснювали масовану атаку по Україні кілька місяців тому. Нині ж Росія активно накопичує ракети - за місяць країна-агресор виготовляє 100-150 ракет, які йдуть на склад і можуть бути використані надалі. При цьому від моменту останньої масованої атаки росіяни могли накопичити понад сотню ракет різноманітного типу: крилатих, балістичних, гіперзвукових тощо.

"Єдине питання, чому Росія не використовує ці ракети. Можливо, накопичує та чекає, коли удар буде найбільш ефективним", - припустив експерт.

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На його думку, під час останніх атак крилаті ракети, які раніше були найбільш масовими засобами далекобійного ураження, продемонстрували низьку ефективність - більшість із них було збито.

"Сьогоднішньою ранковою репетицією росіяни відпрацьовували не лише комбіновану атаку з використанням дронів, балістичних, крилатих, гіперзвукових, високошвидкісних ракет, а й синхронного удару", - вважає Катков.

Удари РФ по енергетичних об'єктах України

В Кремлі назвали "вкидом" новини про переговори щодо припинення ударів по енергетичній інфраструктурі України. За словами речника правителя РФ Володимира Путіна Дмитра Пєскова, наразі немає жодних домовленостей та підготовки до переговорів щодо взаємних атак на енергетичні об'єкти.

Як сказав спікер, "навіть найсолідніші видання не гребують тим, що ці вкиди здійснюють і такі публікації допускають".

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