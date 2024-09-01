Цю доктрину легко побачити в атаках РФ на Україну.

Наприкінці літа російські окупаційні війська відновили масовані удари по енергетичній інфраструктурі України. Відповідна доктрина Кремля була розроблена ще 1960-х роках.

Про це йдеться у статті War on the Rocks. Варто враховувати, що йдеться про плани, які створювали за інших видів зброї, яка була менш точною та більш масовою. Саме тому для точкового удару росіяни планували використовувати диверсійні групи як "гібридний інструмент" ураження. Зараз паралельно з диверсантами діє стратегічна авіація - Ту-95МС.

Ці групи ділились на два умовних "підвиди" - ті що діятимуть у мирний час, маючи дипломатичне прикриття, і ті, що будуть атакувати противника під час війни.

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Згідно з задумом, у першу чергу мають уражатись електростанції та нафтопроводи. Далі треба було перейти до об'єктів транспортної інфраструктури та елементів їхнього управління. Після цього можна було перейти до комунальних господарств, ЗМІ та громадських організацій і на кінець - профільні військові об’єкти країн НАТО.

При цьому передбачалась також стратегія "вкидів" в інфопростір, щоб посилювати вплив на противника.

У Defense Express додають, що хоча ця доктрина була розроблена десятки років назад, її "почерк" легко можна впізнати у атаках РФ по українській інфраструктурі. Ворог задіює навіть "диверсійну" складову, а саме – "коригувальників" та агентів спецслужб.

Атаки на українську енергетику

26 серпня російські війська завдали чергового масованого удару по території України.

З початку війни усі гідроелектростанції в Україні були атаковані Росією, повідомив гендиректор "Укргідроенерго" Ігор Сирота. Членкиня координаційного комітету Ukraine Facility Platform Лана Зеркаль розповідала, що по деяких електростанціях російські окупанти завдали до 20 ударів.

"Усі ці станції пристріляні. По деяких прильоти були до 20 разів. І якщо у нас не буде достатньо ППО та закрите небо, це буде безкінечна робота з відновлення - руйнування - відновлення", - пояснила вона.

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