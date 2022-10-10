Через обстріл знеструмилися оселі понад 2 тисячі нікопольчан

Окупанти накрили ракетами, "Ураганами" та "Градами" чотири райони Дніпропетровщини, попередньо - без постраждалих.

Про це у своєму Telegram повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

"Ніч масованих атак… Росіяни били ракетами, "Ураганами", "Градами" та важкою артилерією по 4 районах області. У Нікопольському обстріляли 3 громади - Нікопольську, Червоногригорівську та Мирівську. У самому Нікополі понівечені понад 30 багатоповерхівок та приватних будинків, господарські споруди, автомобілі, газогони та електромережі. Через обстріл знеструмилися оселі понад 2 тисячі нікопольчан. Більшість енергетики уже підключили", - повідомив він.

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За словами Резніченка, російські снаряди побили лікарню, ліцей, пошту, аптеку, офіс страхової компанії, бібліотеку, крамниці, кафе, перукарню та стоянку. Попередньо, минулося без постраждалих.

Тим часом, у Червоногригорівській та Мирівській громадах тривають обстеження територій - інформація уточнюється.

Резніченко також повідомив, що у Криворізькому районі ворог "Ураганами" ударив по Зеленодольській громаді. Люди не постраждали. Масштаби руйнацій з’ясовуються.

Він також наголосив, що на Синельниківський та Павлоградський райони близько опівночі росіяни скерували ракети. Обидві знищено нашою ППО.

Ситуація на Дніпропетровщині - що відомо

Російські окупанти майже щодня обстрілюють Нікополь та Марганець.

6 жовтня заступник керівника Ради оборони Дніпропетровської області Микола Лукашук повідомив, що у Нікополі та районі внаслідок обстрілів та ракетних ударів росіян зруйновано понад 350 багатоповерхівок та понад 1 тисяча приватних будинків.

Крім того, з початку широкомасштабної війни з міста та району виїхало понад 80 тисяч людей.

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