У відомстві закликали так не робити і викликати саперів.

У Державній службі з надзвичайних ситуацій поділились історіями українців, які голіруч переміщували ворожі міни й залишились живими.

У відомстві такі випадки вважають дивом і закликають так не робити, а просто викликати саперів.

Як розповіли у ДСНС, одного разу їх викликали до бабусі, яка злякалась труби від ГРАДу. Однак приїхавши на місце вони виявили, що безстрашна жінка голіруч поскладала біля хати танкові міни.

"У неї через ту трубу почалася паніка, а танкові міни вона взяла руками і поскладала біля хати", – дивуються надзвичайники.

Головна небезпека була у тому, що у жінки знаходились протитанкові міни ПТМ-1, які мають механізм самоліквідації і можуть вибухнути у будь-який момент.

"Вони пластмасові зелененькі такі, тому не страшно", – заспокоїла українка.

У ДСНС також згадали про чоловіка, який прибирав бур'ян з городу і натрапив на тубус.

"Зелений, закручений, як баклажка. Жінка кричала не чіпай, а ми з городу взяли і перенесли", – розповідає чоловік.

Пізніше він з головою сільради викликали саперів.

"Коли росіяни засипали Харків мінами, одна з них встряла в дах гаража. Не вибухнула. Для того, щоб було менше пошкоджень, ми намагалися витягнути її звідси за допомогою петлі. Однак, коли почали тягнути, вона вибухнула", – розповідає співробітник ДСНС.

Мінна небезпека в Україні

Як повідомляв УНІАН через ворожі боєприпаси українці часто отримують поранення або ж підриваються на смерть.

Україна стала найбільшою замінованою територією світу через дії окупантів, які з початку повномасштабної війни "заражають" наші території небезпечними боєприпасами. Їх потрібно буде шукати роками.

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