Через дії окупантів наша країна обігнала таких лідерів "рейтингу", як Афганістан та Сирія.

Україна стала найбільшою замінованою територією світу через дії окупантів, які з початку повномасштабної війни "заражають" наші території небезпечними боєприпасами. Їх потрібно буде шукати роками.

На цей час близько 30% (приблизно 174 000 кв. км) територій нашої країни усіяні мінами та боєприпасами, що не розірвалися. За цими показниками наша країна обігнала таких лідерів "рейтингу", як Афганістан й Сирія, йдеться в доповіді аналітичного центру GLOBSEC "Ходіння по вогню: розмінування в Україні".

Аналітики констатують, що окупанти вельми винахідливі в реалізації своєї мети зробити непридатними для життя якомога більше українських земель: часто пастки-міни ворог залишає на вбитих людях або тваринах, а також ховає снаряди на дорогах, в лісах й полях - там, де на них легко можна наступити.

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У GLOBSEC кажуть, що після закінчення війни наші сапери зіткнуться зі "складним, дорогим та майже нездійсненним" завданням, яке може розтягнутися на роки. На думку аналітиків, наразі процес розмінування деокупованих територій України йде катастрофічно повільно.

Наприклад, за період з 2015 по 2021 рік на підконтрольних Україні територіях Донецької та Луганської областей вдалося очистити від мін лише 6% небезпечних ділянок (в середньому за рік вдавалося убезпечити всього лише 64 кв. км територій).

Поки що складно сказати, скільки років знадобитися для повного розмінування всіх територій після війни, оскільки зараз близько 18% наших земель все ще знаходяться під контролем ворога.

Українці стають жертвами російських мін - останні випадки

Нагадаємо, що через ворожі боєприпаси, які росіяни залишають "на пам'ять" українцям при відході з тих чи інших ділянок фронту або міст, українці часто отримують поранення або ж підриваються на смерть.

Наразі проблема розмінування територій особливо актуальна в Харківській, Херсонській та Київській областях. 23 квітня при прогулянці вздовж узбережжя річки Інгулець у Херсонській області на міні РФ підірвався чоловік. Він не вижив.

Також 22 квітня на протипіхотній міні підірвалися двоє жителів Миколаївської області.

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