Машина натрапила на міну.

На Житомирщині в прикордонній зоні родина поїхала на заміновану територію до лісового масиву поблизу с. Рудні-Хочинської, Олевської громади, збирати чорниці. Про це повідомляє відділ комунікації Головного управління національної поліції в Житомирській області

В поліції зазначають, що перед знаком "В’їзд заборонено" та "Стоп міни!" чоловік висадив свою сім’ю, а сам, піднявши шлагбаум, поїхав далі.

"На ґрунтовій дорозі, вже на забороненій території, автівка натрапила на міну. Після цього стався вибух, 23-річний водій загинув на місці", - сказано в повідомленні.

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Слідчими Коростенського райуправління поліції розпочато кримінальне провадження за ст. 115 (Умисне вбивство) КК України.

В поліції Житомирщини закликають дотримуватися правил безпеки. При цьому нагадують, що в області дозволено відвідувати ліси, окрім територій, які знаходяться за 20 км від кордону з Білоруссю та місцевостей, які були окуповані. Також зазначають, що заборонено відвідування заповідників області. Крім того, закритими є водойми, що знаходяться поруч об’єктів критичної інфраструктури.

Підриви на мінах в Житомирській області

7 грудня 2022 року в Олевській громаді Житомирської області на міні підірвалося подружжя. Їх автівка підірвалася на замінованому узбіччі неподалік білоруського кордону. Їх 8 дітей, найменшій з яких лише 2 місяці, осиротіли. Загиблому чоловіку було 38 років, а його дружині - 32 роки.

Їх дядько, 24-річний боєць "Азова" Володимир, став опікуном одразу для вісьмох своїх племінників з Житомирщини.

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