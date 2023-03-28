Імовірність завдання ракетних та авіаударів по всій території України залишається високою, адже ворог й надалі ігнорує закони та звичаї війни.

Упродовж доби російські окупанти завдали по території України двох ракетних та 11 авіаційних ударів, а також здійснили 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України. Імовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

"Ворог й надалі ігнорує закони та звичаї війни, продовжує застосовувати тактику терору проти мирного населення", - зазначили в Генштабі.

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Також повідомляється, що сьогодні внаслідок ракетного удару по інфраструктурі міста Богодухів Харківської області постраждали цивільні люди, пошкоджені приватні будинки.

Війна в Україні - останні новини

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 28 березня, голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що дві ракети російських окупантів, попередньо С-300, впали у Богодухові Харківської області.

Тим часом у Генштабі повідомили, що українська авіація сьогодні завдала п'ять ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки російських військ.

Загалом, російські окупанти зосереджують основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках.

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