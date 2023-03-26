Одне влучання зафіксовано на території коксохімічного заводу, ще три ракети вдарили по центральній частині Авдіївки.

Російські загарбники в неділю, 26 березня, завдали ракетного авіаудару по двох багатоповерхівках в Авдіївці.

Про це повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак. "Росіяни продовжують обстрілювати Авдіївку", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, зазначив він, загарбники здійснили ракетний авіаудар по двох багатоповерхівках. "Попередньо без жертв", - додав керівник ОПУ.

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Як розповів Суспільному начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш, російські війська вночі завдали декілька масованих ударів по місту, а сьогодні зранку було чотири авіаудари по місту. За його словами, одне влучання зафіксовано на території коксохімічного заводу, ще три ракети вдарили по центральній частині Авдіївки.

"Дуже гаряче. Вночі було декілька масованих обстрілів по Авдіївці та коксохіму. Зазвичай буває по 20-30 обстрілів на добу та до 10 авіаударів", - додав Барабаш.

Війна в Україні - ситуація в Авдіївці

Як повідомляв УНІАН, 26 березня голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко зазначав, що вночі та зранку тривали інтенсивні обстріли Авдіївки з артилерії та реактивних систем залпового вогню "Град", у тому числі, касетними боєприпасами. Снаряди влучили по території чотирьох вулиць та Авдіївського коксохімічного заводу.

Нагадаємо, 25 березня зранку російські військові також завдали удару двома ракетами по Авдіївці. Одна ракета влучила в промислову зону, друга - в центральну частину міста, де багатоповерхові будинки.

Раніше в ЗСУ повідомили, що Авдіївський напрямок наразі є одним із найгарячіших на фронті. Однак завдяки діям наших військових окупанти "видихаються" і вже атакують місто в рази менше.

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