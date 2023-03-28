Російські окупанти зосереджують основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках.
Про це повідомляється в оперативній інформації Генерального штабу Збройних сил України.
"В епіцентрі бойових дій залишаються населені пункти Білогорівка, Бахмут, Авдіївка, Мар'їнка та їх околиці. Завдяки професійним і злагодженим діям, протягом доби підрозділами Сил оборони України було відбито 24 атаки противника на зазначених напрямках", - йдеться в повідомленні.
На Куп'янському та Лиманському напрямку протягом доби російські загарбники вели безуспішні наступальні дії в районах населених пунктів Крохмальне, Білогорівка, Верхньокам'янське та Берестове.
На Бахмутському напрямку, як поінформували в Генштабі, ворог продовжує штурмові дії міста Бахмут, проте наші захисники мужньо тримають місто, відбивають численні атаки росіян. Протягом доби противник також вів безуспішні наступальні дії в районах населених пунктів Оріхово-Василівка, Іванівське та Озарянівка Донецької області.
На Авдіївському та Мар’їнському напрямках противник вів наступальні дії в напрямку населених пунктів Степове, Первомайське, Мар’їнка Донецької області, успіху не мав.
На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести обороні дії.
Зазначається, що російські окупанти здійснили багато обстрілів, у тому числі артилерійських, в районах багатьох населених пунктів Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.
Війна в Україні - новини
Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, авіація Сил оборони України протягом сьогоднішнього дня, 28 березня, завдала п'ять ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки російських військ. А підрозділи ракетних військ і артилерії вразили пункт управління, район зосередження живої сили, озброєння і військової техніки РФ, а також склад боєприпасів.
Раніше стало відомо, що втрати російської армії серед особового складу досягли позначки в 171 тис. 730 осіб. Зокрема, за минулу добу було ліквідовано в Україні 570 російських окупантів.