В епіцентрі бойових дій залишаються населені пункти Білогорівка, Бахмут, Авдіївка, Мар’їнка та їх околиці.

Російські окупанти зосереджують основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках.

Про це повідомляється в оперативній інформації Генерального штабу Збройних сил України.

"В епіцентрі бойових дій залишаються населені пункти Білогорівка, Бахмут, Авдіївка, Мар'їнка та їх околиці. Завдяки професійним і злагодженим діям, протягом доби підрозділами Сил оборони України було відбито 24 атаки противника на зазначених напрямках", - йдеться в повідомленні.

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На Куп'янському та Лиманському напрямку протягом доби російські загарбники вели безуспішні наступальні дії в районах населених пунктів Крохмальне, Білогорівка, Верхньокам'янське та Берестове.

На Бахмутському напрямку, як поінформували в Генштабі, ворог продовжує штурмові дії міста Бахмут, проте наші захисники мужньо тримають місто, відбивають численні атаки росіян. Протягом доби противник також вів безуспішні наступальні дії в районах населених пунктів Оріхово-Василівка, Іванівське та Озарянівка Донецької області.

На Авдіївському та Мар’їнському напрямках противник вів наступальні дії в напрямку населених пунктів Степове, Первомайське, Мар’їнка Донецької області, успіху не мав.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести обороні дії.

Зазначається, що російські окупанти здійснили багато обстрілів, у тому числі артилерійських, в районах багатьох населених пунктів Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

Війна в Україні - новини

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, авіація Сил оборони України протягом сьогоднішнього дня, 28 березня, завдала п'ять ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки російських військ. А підрозділи ракетних військ і артилерії вразили пункт управління, район зосередження живої сили, озброєння і військової техніки РФ, а також склад боєприпасів.

Раніше стало відомо, що втрати російської армії серед особового складу досягли позначки в 171 тис. 730 осіб. Зокрема, за минулу добу було ліквідовано в Україні 570 російських окупантів.

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