Ракетні війська і артилерія завдали вогневого ураження по резервах окупантів в районах зосередження та на станції розвантаження.

У Генеральному штабі Збройних сил України повідомили про знищення минулої доби літака Су-24, трьох крилатих ракет та безпілотника російських окупантів.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці Генштабу ЗСУ у Facebook.

"Наші підрозділи протиповітряної оборони на різних напрямках знищили один літак Су-24, три крилаті ракети та один БпЛА ворога", - мовиться у дописі.

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Також зазначається, що за минулу добу Ракетні війська і артилерія завдали вогневого ураження по резервах окупантів в районах зосередження та на станції розвантаження.

"Втрати загарбників уточнюються", - додали у Генштабі.

Як повідомляв УНІАН, російська армія з початку вторгнення в Україну втратила щонайменше 5800 одиниць військової техніки. З них 3668 знищено, 136 пошкоджено, 303 кинуто і 1693 захоплено.

Раніше американське видання Politico заявило, що Росія зіткнулася з дефіцитом високотехнологічних чипів іноземного виробництва, на які вона покладалася при виробництві зброї.

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