З них 1693 захоплено українською армією.

Російська армія з початку вторгнення в Україну втратила щонайменше 5800 одиниць військової техніки.

Про це повідомляє аналітичний проект Oryx, який збирає інформацію про військові втрати сторін в ході війни лише за візуально підтвердженими даними.

За даними аналітиків, Росія втратила 5800 одиниць техніки, з них 3668 знищено, 136 пошкоджено, 303 кинуто і 1693 захоплено.

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Зокрема, вороже військо втратило 1073 танків (644 з них були знищені, 334 захоплені), 544 бойових броньованих машин (369 знищені, 139 захоплені) і 1194 бойових машин піхоти (751 знищені, 345 захоплені).

Раніше американське видання Politico повідомило, що Росія зіткнулася з дефіцитом високотехнологічних чипів іноземного виробництва, на які вона покладалася при виробництві зброї.

За даними американської розвідки, через санкції Росія купує мільйони артилерійських снарядів і ракет у Північної Кореї.

Також раніше британські дослідники зброї оприлюднили доповідь, яка спростовує твердження Кремля про реформування армії і здатність змагатися з західними супротивниками.

За даними Генштабу, з початку повномасштабного вторгнення Росія втратила близько 52650 осіб особового складу.

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