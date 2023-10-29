Також росіяни безуспішно намагалися відновити втрачене положення поблизу Андріївки на Донеччині та Роботиного на Запоріжжі.

Впродовж доби українські військові відбили десятки російських атак на кількох напрямках та не дали ворогу повернутися на втрачені позиції на Донеччині та Запоріжжі. Як повідомляє Генштаб ЗСУ, впродовж цієї доби на фронті відбулося 40 бойових зіткнень з ворогом.

Так, на Куп’янському напрямку російські терористичні війська безуспішно намагалися штурмувати українські позиції в районах Синьківки та Іванівки Харківської області. Там захисники України відбили 7 атак ворога.

Крім того, на Бахмутському напрямку росіяни безуспішно намагалися відновити втрачене положення біля Андріївки, а на Запорізькому - в районі Роботиного Запорізької області, здійснивши 4 спроби.

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Також на Авдіївському загарбники вели безуспішні штурмові дії в районах населених пунктів Новокалинове, Авдіївка, Опитне, Первомайське Донецької області. У районах цих населених пунктів ЗСУ відбили понад 10 атак. А на Мар’їнському напрямку ворог за підтримки авіації вів безуспішні штурмові дії в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де українські воїни відбили 12 атак.

За даними Генштабу, Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку, а також наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку. Там ЗСУ завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Війна в Україні

За даними українських військових, наразі на Авдіївському напрямку російські терористи мають до 40 тисяч військових. Там росіяни зазнали найбільших втрат за 2023 рік. Зокрема, з 10 жовтня їхні втрати у Донецькій області в зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" склали майже 6,5 тисяч осіб. Повністю знищено 100 танків та майже 250 одиниць іншої бронетехніки.

Наразі ворог намагається підтягувати резерви на цей напрямок.

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