Зокрема, українська авіація 16 разів вдарила по скупченню росіян та їхньої техніки.

Українські військові цієї доби завдали чергових успішних ударів по позиціях росіян. Як повідомляє Генштаб ЗСУ, протягом доби авіація Сил оборони завдала 16 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Крім того, підрозділи ракетних військ уразили пункт управління та 6 артилерійських засобів противника.

Водночас, за даними Генштабу, сьогодні росіяни завдали одного ракетного та 57 авіаційних ударів, а також здійснили 22 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах. В результаті ворожих атак є поранені цивільні, а також зруйновані та пошкоджені приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

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Також, сьогодні вночі російські окупанти атакували Україну 5 ударними безпілотниками типу "Shahed-136/131". Силами та засобами протиповітряної оборони всі ворожі дрони знищено.

Втрати Росії в Україні - останні дані

Як повідомляв УНІАН, сьогодні на Авдіївському напрямку прикордонники збили ворожий бойовий літак. Попередньо, йдеться про штурмовик Су-25. Ціль збили за допомогою переносного зенітно-ракетного комплексу.

Російський літак після влучання української ракети задимівся, почав втрачати висоту й зник за обрієм.

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