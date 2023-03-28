Він наголошує, що російські окупанти не залишають спроб оточити та захопити місто.

Командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Сирський зауважує, що українські військовослужбовці утримують Бахмут всупереч "різним термінам та прогнозам", написав він у своєму Telegram-каналі.

"Росіяни намагаються сконцентрувати головні свої зусилля на Бахмутському напрямку. Вони не залишають спроб оточити та захопити місто", - зазначив він.

Сирський зауважив, що запорукою успіху кожного командира є його постійна робота у підпорядкованих підрозділах. Це дає змогу ефективно їх застосовувати на полі бою та своєчасно виконувати поставлені бойові завдання. "Під час мого перебування у військах спільно з командирами ми узгоджуємо плани, котрі матимуть реальний результат не на карті, а на полі бою. Коли ворог переважає кількісно, бути пліч-о-пліч зі своїми воїнами - для мене справа честі", - написав командувач.

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Він додав, що завдяки героїзму і професійності українських військових, вмілим та злагодженим діям, ефективному використанню маневру та можливостей зброї, "ми утримуємо фортецю Бахмут всупереч різним термінам та прогнозам".

"Знання ворога й самого себе відкриває шлях до перемоги. Тож ми ретельно вивчаємо його вразливості, щоб якнайефективніше застосовувати наші сили", - зазначив Сирський.

Командувач зауважив, що успішна стратегія завжди полягає у вмінні обертати будь-яку ситуацію собі на користь. "На сьогодні наше головне завдання - виснажити переважаючі сили противника та завдати йому тяжких втрат. Це дасть змогу створити необхідні умови, які сприятимуть звільненню української землі та пришвидшать нашу перемогу", - наголосив Сирський.

Війна в Україні - ситуація у Бахмуті

У своєму ранковому зведенні сьогодні, 28 березня, Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що російські окупанти зосереджують свої основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Найзапекліші бої тривають за Бахмут, Авдіївку та Мар'їнку.

На Бахмутському напрямку ворог продовжує штурмові дії міста Бахмут, яке утримують українські захисники, а також в районах населених пунктів Оріхово-Василівка, Богданівка, Іванівське та Озарянівка.

Своєю чергою, американський інститут вивчення війни констатує просування росіян у Бахмуті - з півдня до центру і на північному заході міста. У штурмі Бахмута найманцям з ПВК "Вагнер" допомагають регулярні частини російської армії.

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