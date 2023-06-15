Зокрема, щодня у середньому по 40-60 важкопоранених окупантів з Донеччини везуть в госпіталь у Ростовській області РФ.

Російські окупанти на передовій зазнають великих втрат і щодня доставляють в госпіталі значну кількість важкопоранених. Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил України бригадний генерал Олексій Громов.

"На сьогодні активність противника на Бахмутському напрямку значно зменшилась. Окупанти ведуть оборонні бої, бо на більше "друга армія світу" не спроможна", - сказав Громов.

Водночас Сили оборони України північніше і південніше Бахмута звільняють українську землю та завдають загарбникам суттєвих втрат.

"За наявними даними, впродовж останніх діб до військового госпіталю міністерства оборони Російської Федерації в населеному пункті Персианівка Ростовської області прибувають у середньому по 40-60 важкопоранених окупантів на добу. Це насамперед окупанти 102-го мотострілецького полку 150-ї мотострілецької дивізії агресора, які були переміщені з Мар'їнського напрямку", - наголосив Громов.

Він сказав, що даний госпіталь переповнений і не вистачає кваліфікованого медичного персоналу, як хірургів, так і медичних сестер. Через це показники летальних випадків серед важкопоранених є високими.

Також бригадний генерал додав, що одна із рот підрозділу "шторм Z" 10-го танкового полку 6-ї мотострілецької дивізії чисельністю 90 найманців, яка впродовж останніх днів вела штурмові дії на позиції Сил оборони України, зазнала безповоротних втрат у 70 осіб.

У Генштабі повідомили про панічні настрої серед російських військових

"Серед російських військовослужбовців-новобранців, які прибули на передову лінію фронту, спостерігається панічний настрій через різницю між реальним станом справ на фронті, та інформацією, яку вони отримали в російських засобах інформації", - сказав Громов.

Крім того, серед дислокованих в районі Бахмута окупантів поширюються розмови про свідоме заподіювання собі фізичної шкоди з надією відправлення до медичних закладів та повернення додому.

"Військовослужбовці одного з полків противника висловлюють скарги на те, що кожного другого у наказному порядку намагаються змусити йти до штурмових підрозділів, однак з урахуванням великого числа відмов, до складу штурмовиків вдається завербувати орієнтовно до 5 осіб з роти", - сказав Громов.

Окремо він розповів, що з Куп'янського напрямку 3-4 червня до військових шпиталів загарбників на окупованій території Луганщини доставлено понад 200 важкопоранених солдат противника.

Втрати окупантів - останні дані

Як повідомляв УНІАН, за останніми даними Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року орієнтовно сягнули вже майже 218 тисяч, у тому числі 580 окупантів ліквідовано за минулу добу.

Зокрема, лише на Таврійському напрямку за добу знищено більше чотирьох рот російських загарбників.

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