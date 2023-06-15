Українські захисники продовжують рухатися вперед.

На Таврійському напрямку за добу знищено більше чотирьох рот російських загарбників. Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія", бригадний генерал Олександр Тарнавський у Telegram.

"На Таврійському напрямку Сили оборони продовжують рух вперед. За останню добу втрати ворога вбитими та пораненими склали більше чотирьох рот", - повідомив бригадний генерал.

Також знищено та пошкоджено 59 одиниць військової техніки противника.

Зокрема, це вертоліт Ка-52, 14 танків, 10 одиниць бойових машин піхоти, 6 бойових броньованих машин, МТЛБ, гаубиця 2С19 "Мста-С", гаубиця 2А65 "Мста-Б", протитанковий ракетний комплекс "Корнет", самохідна артилерійська установка 2С1 "Гвоздика", комплекс РЕБ, 3 безпілотники "Zala", БпЛА "Орлан-10", БпЛА "Орлан-30".

Крім того, було знищено склад з боєприпасами ворога.

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За останніми даними Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року і по сьогодні орієнтовно сягнули 217 тис 910 осіб вбитими, у тому числі 580 за минулу добу.

Контрнаступ українських сил триває зараз на Бердянському та Бахмутському напрямках. На Бердянському напрямку бої йдуть в районі села Макарівка. Також бої тривають у районах сіл Новоданилівка та Новопокровка Запорізької області. Жодної позиції не втрачено.

14 червня заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила про частковий успіх наступу Збройних сил України на фронті.

Зокрема, біля Бахмута українські захисники просунулися вперед на 200-500 м, а на Запорізькому напрямку - на 300-350 м.

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