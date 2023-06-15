Також знищено кілька десятків одиниць ворожої техніки.

Генеральний штаб Збройних сил України оновив дані про загальні бойові втрати російських окупантів.

З 24 лютого 2022 року по 15 червня 2023 року ворог втратив близько 217910 своїх військових, минулої доби ліквідовано 580 окупантів, йдеться в зведенні.

Крім цього, ворог втратив 3955 (+12) танків, 7667 (+14) бойових броньованих машин, 3793 (+10) артилерійських систем, 604 (+1) РСЗВ, 301 (+1) гелікоптер, 3333 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 1199 (+3) крилатих ракет, 519 (+3) одиниць спеціальної техніки.

Ворожі втрати серед кораблів та катерів, автомобільної техніки та автоцистерн, засобів ППО та літаків залишилися без змін.

Втрати РФ в Україні - останні новини

За минулий тиждень, коли українські сили продовжували контрнаступальні операції, окупанти зазнавали значних втрат та російські пропагандисти почали спекулювати на цій темі. В Міноборони України повідомили, що на Бахмутському напрямку співвідношення у загиблих – 8,73 окупантів на одного українського військового. На Запорізькому напрямку – загиблих у ворога в 5,3 разів більше.

Як повідомляв Генштаб, за добу авіація сил оборони завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 13 районів зосередження живої сили, 2 пункти управління, 3 зенітно-ракетних комплекси та 3 станції радіоелектронної боротьби противника.

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