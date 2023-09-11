Вороги розміщували на вежах засоби радіоелектронної боротьби, поділилися в ГУР.

Так звані "вишки Бойка", які знаходяться у Чорному морі, Україна повернула під свій контроль, і це є черговим кроком, зокрема, для деокупації тимчасово захопленого росіянами Криму.

Супротивник використовував об'єкти у якості спостережних пунктів й розміщував там засоби радіоелектронної боротьби, розповів представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов у коментарі Liga.net.

"Відновлення контролю - це ефективне використання цих об'єктів, щоб допомагати Силам оборони... Якщо ми аналізуємо події у Криму за останні кілька місяців, то бачимо активні заходи. Це (звільнення "вишок Бойка" - Ред.) черговий крок для звільнення Криму та повернення контролю над акваторією Чорного моря", - зазначили у ГУР.

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Українська розвідка також на своєму каналі в Telegram поділилася дуже важливою інформацією щодо таємної операції для звільнення "вишок Бойка" й показала унікальні документальні кадри.

У ГУР МО поділилися, що розвідники-спецпризначенці пливли штормовою акваторією на гумових човнах, зачищали об’єкти та демонтували засоби розвідки держави-агресора, зіткнулися з ворожою авіацією й евакуювали "Конана" - воїна, який опинився за бортом та провів у відкритому морі 14 годин.

Раніше екс-співробітник зовнішньої розвідки Комітету держбезпеки СРСР Олександр Зеленько говорив, що для звільнення Криму українські воїни будуть завдавати точкові удари.

Звільнення "вишок Бойка" - сьогодні це варто знати

11 вересня стало відомо, що підрозділи ГУР Міноборони України провели унікальну операцію та звільнили від російських загарбників "вишки Бойка". Зокрема, українські воїни прогнали ворогів з бурових платформ "Україна" й "Петро Годованець".

Довідка УНІАН. "Вишки Бойка" - це самопідіймальні бурові установки "Україна" ("Незалежність"), а також "Петро Годованець", придбані ще під час президентства Віктора Януковича. У той час міністром енергетики був Юрій Бойко. РФ захопила вежі у 2014 році.

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