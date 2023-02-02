Що стосується постачання БпЛА, то цілком ймовірно, що співпраця в цьому напрямку може бути продовжена.

Головне управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони поки не зафіксувало фактів постачання Росії іранських балістичних ракет Fateh та Zolfaghar.

Про це представник ГУР Андрій Юсов повідомив в ефірі телемарафону. "Загроза таких постачань залишається, але поки що не зафіксовано застосування або постачання. Що стосується "шахедів", бачимо, літають. Контракти підписані, тому цілком ймовірно, що співпраця в цьому напрямку може бути продовжена", - сказав він.

Нагадаємо, 14 січня під час засідання Ради Безпеки ООН постійна представниця США в ООН Лінда Томас-Грінфілд повідомила, що Іран розглядає можливість передачі сотні балістичних ракет РФ.

Відео дня

Військова допомога Ірану Росії

Іран вже допомагає РФ дронами-камікадзе, які та використовує для ударів по обʼєктах критичної інфраструктури.

Крім цього, як повідомиоа британська розвідка, РФ найближчим часом може отримати від Ірану сотні балістичних ракет. Євросоюз вже відреагував на це і застеріг Іран від постачання балістичних ракет Росії, які вона використає для ударів по Україні.

Вас також можуть зацікавити новини: