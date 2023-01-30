Він наголосив на важливості надання Україні систем Patriot PAC-3 та SAMP-T.

Українська ППО не може протидіяти балістичним ракетам ворога та зенітим ракетам, які летять по балістичній траєкторії. У зв'язку з цим залишається загроза отримання Росією іранських балістичних ракет.

Про це повідомив речник Повітряних сил полковник Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону. Він наголосив на важливості надання нашій країні систем Patriot PAC-3 та SAMP-T.

"Основна із загроз, яка висить у повітрі і ще може бути реалізована, це, зрозуміло, іранські ракети. Росія не полишила своїх намірів отримувати від Ірану і безпілотники-камікадзе і, певним чином, ракети, про які було оголошено раніше - Fateh та Zolfaghar. Це балістика, проти балістики ми не маємо сьогодні засобів. Розуміємо, що балістика у Росії є і у вигляді тих самих ракет "Кинжал". Це - фактично комплекс, але повітряного базування, який б’є по балістичній траєкторії. Так само ракети Х-22… і ракети С-300 С-400 - зенітні ракети, які б’ють по балістичній траєкторії", - зазначив Ігнат.

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За його словами, на сьогодні це одні з основних викликів та загроз. Речник нагадав, що декілька країн заявили про готовність надати Україні необхідне озброєння.

"Можна знищувати їх (установки – УНІАН) і на позиціях, але і наші партнери розуміють, що проти балістичних загроз потрібні засоби. Такі як Patriot PAC-3 та SAMP-T. Ми бачимо зрушення: Італія, Франція теж заявили про готовність передавати і ці системи Україні, про що зараз активно йдуть обговорення після того ж "Рамштайну". Тому загроза є, вона нікуди не зникла, і мусимо на неї реагувати", - підсумував Ігнат.

Передача Україні Patriot і SAMP-T

В середині січня Італія остаточно схвалила поставку в Україні комплексу ППО SAMP/T. Як вважається, він здатний збивати балістичні ракети. Нещодавно стало відомо, що Італія і Франція закуплять велику партію ракет до ЗРК SAMP/T, яку дадуть Києву.

Поставка комплексів Patriot, які теж здатні збивати балістичні ракети, була анонсована в грудні. Українські військові вже прибули у США, щоб навчитися ними управляти.

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