Євросоюз рішуче застерігає Іран від будь-яких нових постачань озброєння в РФ.

Європейський Союз застерігає Іран не постачати в Росію балістичні ракети малого радіуса дії, які у підсумку будуть використовуватися у агресивній війні проти України.

Євросоюз "рішуче засуджує і вважає неприйнятним будь-який різновид воєнної підтримки Іраном - у тому числі завдяки постачанню безпілотних літальних апаратів - незаконної, неспровокованої і невиправданої агресивної війни Росії проти України, яка грубо порушує міжнародне право і принципи Статуту ООН", про це йдеться у висновках Ради ЄС, ухвалених сьогодні на зустрічі глав МЗС країн-членів Євросоюзу.

Зокрема, сказано, що таке озброєння, яке постачається Іраном, невибірково застосовується Росією проти цивільного населення України і інфраструктури, що призводить до жахливих руйнувань і людських страждань.

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У цьому контексті, у Євросоюзі нагадують, що будь-яка передача деяких бойових безпілотників і ракет в Іран або від нього без попередньої згоди Ради безпеки ООН є порушенням резолюції РБ ООН №2231, якою у 2015 році була схвалена іранська ядерна угода.

Водночас, ЄС продовжує підтримувати поточну роботу команди Секретаріату ООН, яка відповідальна за здійснення моніторингу втілення зазначеної резолюції.

"Європейський Союз з великою стурбованістю відзначає повідомлення, що іранське озброєння, включно з дронами, виготовляються з використанням компонентів іноземного походження, у тому числі з Європи, і розглядає вжиття належних заходів", - сказано у висновках.

"Європейський Союз рішуче застерігає Іран від будь-яких нових постачань озброєння в Росію, особливо від будь-яких кроків стосовно можливості передачі балістичних ракет малого радіуса дії в Росію, що становило би серйозне загострення", - наголошується у висновках.

У цьому зв'язку сказано, що ЄС продовжить реагувати на усі дії, спрямовані на підтримку російської агресії проти України і притягувати Іран до відповідальності, у тому числі за допомогою додаткових обмежувальних заходів.

Військова допомога Росії від Ірану - що треба знати

Як повідомляв УНІАН, 10 грудня Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки повідомило у Twitter, що Російська Федерація найближчими місяцями може отримати від Ірану сотні балістичних ракет. Зокрема, було сказано, що Іран став одним із головних військових союзників Росії після її вторгнення в Україну. Також у британській розвідці припустили, що у разі, якщо Росія отримає велику кількість іранських балістичних ракет, то посилить атаки на об’єкти критичної інфраструктури України.

Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що Росія прагне отримати балістичні ракети від Ірану будь-яким способом для поповнення використаних запасів.

Довідка УНІАН. У серпні стало відомо, що Іран продав Росії партію своїх дронів-камікадзе.

Застосування їх Росією призвело до загибелі десятків людей в українських містах, зокрема, і в Києві, а також до знищення енергетичних об'єктів.

У середині жовтня з'явилися повідомлення, що Росія замовила в Ірані ще понад 2 тис. таких дронів.

Також ЗМІ повідомляють, що Іран планує відправити в Росію балістичні ракети класу "земля-земля" Fateh-110 і Zolfaghar.

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