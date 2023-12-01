Андрій Юсов зазначив, що питання про напад Росії на Україну в 2022 році потрібно ставити "всьому світу".

Війна Російської Федерації проти України почалася задовго до 2014 року. Як цивілізований світ міг допустити формування в XXI столітті такої диктатури, яка нападає на інші держави.

За словами представника Головного управління розвідки Міноборони Андрія Юсова, питання війни РФ проти України було вирішено, "як тільки наша країна кинула виклик імперії і заявила, що хоче бути незалежною".

"Це сталося і не в 1991-му, а набагато раніше. Питання війни, власне, було вирішено. Вона давно ведеться. Зараз, я дуже сподіваюся, це вже фінальна розв'язка, і після неї ми будемо рухатися вільно, без російських гир на ногах", – заявив Юсов в ефірі "Радіо Байрактар".

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При цьому він вказав, що питання про напад Росії на Україну в 2022 році потрібно ставити "всьому світу, до архітектури безпеки".

"Як сталося, що в XXI столітті сформувався такий режим, який нападає на різні держави, анексує частини територій, не визнає суверенітет – мова ж не тільки про Україну, – знищує власних громадян, вводить диктатуру", – обурений представник ГУР.

Він вказав, що екзистенціальний конфлікт між РФ і України існує дуже давно – не було такого, що до 24 лютого в України існував так званий миролюбний російський сусід, а потім раптом щось зіпсувалося.

"Ні. Це вбивці, це орда, це вороги, які такими були десятки і десятки років. Як можна було уникнути цієї війни? Просто відмовитися від права на існування", - підсумував Юсов.

Втрати Росії в Україні - останні новини

Загальні бойові втрати Російської Федерації з початку повномасштабного вторгнення в Україну вже перевищили 330 тисяч осіб і склали 330 040 російських окупантів.

Крім того, знищені тиячі одиниць військової техніки, серед якої танки, кораблі, катери, вертольоти, літаки, засоби ПВЛ та інше.

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