Протягом минулої доби відбулося 82 бойових зіткнення.

Російські окупанти на шести напрямках атакували, а Сили оборони наступали на Мелітопольському напрямку.

Як повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України, на Авдіївському напрямку ворог, за підтримки авіації, не полишає спроб оточити Авдіївку.

"Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи окупантам значних втрат. Безуспішними були наступальні дії противника біля Степового, Новокалинового, Авдіївки, Тоненького, Сєверного, Первомайського Донецької області, де Силами оборони відбито 20 атак", - сказано в повідомленні.

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Також, окупанти штурмували в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, українські бійці відбили 10 атак.

На Бахмутському напрямку противник вів штурмові дії поблизу Богданівки, Андріївки та Кліщіївки Донецької області, відбито 24 атаки. Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

За даними Генштабу, на Куп’янському напрямку ворог вів штурмові дії біля Синьківки, північно-східніше Петропавлівки Харківської області та Стельмахівки Луганської області, де Силами оборони відбито 7 атак.

На Лиманському напрямку наші захисники відбили 6 атак противника в районах Серебрянського лісництва Луганської області та Торського Донецької області.

На Запорізькому напрямку окупанти намагаються відновити втраченого положення біля Роботиного Запорізької області, але безуспішно – відбито 11 атак. Також наші воїни відбили 4 атаки окупантів західніше Вербового Запорізької області.

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

За даними Генштабу, на Херсонському напрямку українські воїни надалі утримують зайняті позиції на лівобережжі Дніпра, ведуть контрбатарейну боротьбу, наносять вогневе ураження по тилах противника.

Війна в Україні - останні новини

Як повідомляв УНІАН, Інститут вивчення війни (ISW) повідомляв, що російські війська мають просування у районі Авдіївки та ведуть наступ в районі Старомайорського на Донеччині. При цьому посилається, на так званих російських "воєнкорів", які стверджують, що просунулися на захід від залізничного полотна біля Степового (3 км на північний захід від Авдіївки) та поблизу Новокалинового (11 км на північний захід від Авдіївки).

Станом на сьогодні втрати Росії у війні вже становлять 330 осіб. В останній день осені українські військові ліквідували 1280 російських окупантів.

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