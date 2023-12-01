Загальні втрати РФ перевищили 330 тисяч солдат.

В останній день осені українські військові ліквідували 1280 російських окупантів.

Як повідомляє Генштаб, станом на 1 грудня Російська Федерація втратила на війні проти України вже 330 040 солдат.

При цьому ЗСУ знищили багато військової техніки армії противника. Зокрема, на металобрухт перетворили:

Відео дня

танків ‒ 5 564 (+13);

бойових броньованих машин ‒ 10 372 (+32);

артилерійських систем – 7 931 (+22);

РСЗВ – 912 (+2);

засоби ППО ‒ 602 (+2);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5976 (+22);

автомобільної техніки та автоцистерн – 10 399 (+38);

спеціальна техніка ‒ 1 137 (+13).

Водночас кількість знищених гелікоптерів (324) та літаків (323), кораблів і катерів (22), а також підводних човнів (1) і крилатих ракет (1567) не змінилась.

Війна в Україні - останні новини

За словами експертів, росіяни від переляку мінують величезні площі територій в Україні, і карт цих мінних полів просто не існує, що стає проблемою для них самих.

Збройні сили України мають тактичні успіхи на Мелітопольському напрямку. Проте іноді російські окупаційні війська влаштовують пастки Силам оборони України.

В ISW заявили, що потужний циклон вплинув на темп бойових дій в Україні.

Вас також можуть зацікавити новини: