Представник ГУР зазначає, що настрої окупаційної адміністрації від таких подій не покращуються, і багато з них вивезли з Криму свої родини.

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов після нової кримської "бавовни" зауважує, що у російських загарбників формується стійке розуміння, що Крим для них - це точно не тил і не безпечна територія. Про це він сказав в ефірі телемарафону, відповідаючи на запитання щодо ранкових ударів безпілотників по Криму та знищення складу боєприпасів у Джанкойському районі.

"Ранок в Криму вже традиційно для окупантів є пекельним і з "вогником". І безумовно, настрої серед особового складу, серед окупаційної адміністрації від цих подій не покращується. Багато хто з них вже вивезли свої родини", - зазначив Юсов.

За його словами, ті, хто ще не зробив цього, ще не вивезли родичів лише тому, що їм наразі не дозволяють цього.

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"У ворога формується стійке розуміння, що Крим для них - це точно не тил і не безпечна територія. В принципі, правильне розуміння. В їхніх силах поки що добровільно якомога швидше покинути український півострів", - зауважив представник ГУР.

Нові вибухи в Криму - головне

24 липня атаковано було військові об'єкти російських окупантів в тимчасово окупованому Росією Криму. Сталося влучання у склад боєприпасів у Джанкойському районі.

Загарбники стверджували, що у небі над півостровом силами протиповітряної оборони збито, а також придушено засобами радіоелектронної боротьби 11 дронів супротивника.

Останнього тижня Крим відвідало багато "бавовни". Зокрема, кілька днів тому, 22 липня, детонував склад боєприпасів у Жовтневому. Також повідомлялося про пошкоджену нафтобазу.

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