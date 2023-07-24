Окупанти нібито змогли впоратися з 11 безпілотниками.

Ватажок окупаційної адміністрації поки ще захопленого Росією Криму Сергій Аксьонов поскаржився на потужну атаку безпілотними літальними апаратами.

Посіпака РФ стверджує в Telegram, що у небі над півостровом силами протиповітряної оборони збито, а також придушено засобами радіоелектронної боротьби 11 дронів супротивника.

"Сталося влучання у склад боєприпасів у Джанкойському районі", - понив Аксьонов. Також гауляйтер Криму стверджує, що уламок безпілотника в Кіровському районі нібито пошкодив приватний будинок.

"З метою безпеки призупинено рух залізницею у Джанкойському районі та автомобільною трасою Джанкой - Сімферополь...", - додав посіпака ворога.

Біля села Веселе Джанкойського району Криму лунають вибухи, підіймався стовп диму, пише "Чп / Симферополь", посилаючись на слова місцевих жителів.

Пізніше Аксьонов написав, що із сіл, які знаходяться у радіусі п'яти кілометрів від місця НП у Джанкойському районі, вирішили евакуювати мешканців до пунктів тимчасового розміщення. Він твердив, що постраждалих немає.

У ніч на 24 липня у мережі з'явилася інформація, що у Криму чули постріли, а також лунали вибухи.

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Після того, як РФ здійснила повномасштабне вторгнення в Україну, Київ відмовився від політико-дипломатичного шляху повернення Криму. Посіпаки росіян не раз скаржилися на атаку різними дронами і навіть стверджували, що була "збита балістика".

На півострові багато разів лунали вибухи на військових об'єктах. Зокрема, 22 липня стало відомо, що у Жовтневому стався вибух на складі боєприпасів. Крім того, повідомлялося, що пошкоджено нафтобазу.

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