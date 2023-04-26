Головному управлінню розвідки Міністерства оборони відомо про плани ворога.

Представник Головного управлінні розвідки Міністерства оборони Андрій Юсов в ефірі інформаційного телемарафону розповів, що наразі відомо про наступальні плани російських окупантів.

"ГУР відомо про плани ворога. Не дивлячись на погодні умови, ворог і зараз намагається покращити своє тактичне положення. Зокрема, ми говоримо про Бахмут і Мар’їнку, і в цілому ситуацію на Сході. Але, якщо говорити в цілому про всю лінію фронту, то здебільшого спостерігаємо намагання перейти до оборони. Звичайно ми відстежуємо ситуацію. Наразі, говорити про те, що готуються нові масштабні наступальні дії ми не можемо. Власне, ось цей так званий зимовий "великий" наступ у рашистів закінчився великим пшиком",- акцентував Юсов.

Можливий наступ РФ - деталі

24 квітня координатор стратегічної комунікації Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі в інтерв'ю "Голосу Америки" заявив, що Росія може почати наступ на кількох напрямках. Такі дії ворога очікуються з покращенням погодних умов в Україні.

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