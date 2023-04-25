Україна дотримується міжнародних зобов'язань, зокрема, щодо "зернового коридору".

Речник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов назвав заяву МО РФ щодо порушення Україною гумкоридору і атаки на цивільну інфраструктурув в Криму "брехливою маніпуляцією".

Останні події в Криму стосувались виключно військових об'єктів і жодним чином не пов'язані з "зерновою угодою", наголосив речник в коментарі "Суспільному".

"Коли мова йде про підконтрольну Україні територію, коли мова йде про останні згадані події в Криму, то мова йде про окуповану територію і військові об'єкти окупантів. Україна дотримується міжнародних зобов'язань, в тому числі виконує всі зобов'язання, які стосується зернового коридору", — наголосив він.

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Останні події в Криму

У ніч на 24 квітня в окупованому Севастополі пролунали вибухи. Російська сторона заявила, що нібито українські сили атакували безпілотними катерами пункт базування Чорноморського флоту. Водночас ворог заявив про нібито атаку на цивільну інфраструктуру Криму з акваторії порту Одеса.

Росіяни стверджують, що розгорнули атаковані катери начебто в районі гуманітарного коридору, задіяного для вивезення сільськогосподарської продукції з портів України, і заявляють, що інцидент створює загрози для продовження "зернової угоди".

Водночас після атаки російські загарбники посилили заходи, спрямовані на те, щоб виявити українських партизанів в Криму.

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