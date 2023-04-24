Очікується, що окупанти активізуються з покращенням погоди.

Російські окупаційні війська можуть піти у наступ на кількох ділянках фронту. Такі дії ворога очікуються з покращенням погодних умов в Україні.

Як розповів координатор стратегічної комунікації Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі в інтерв'ю "Голосу Америки", Штати посилюють безпекову допомогу Україні, щоб українські військові мали всі можливості для проведення контрнаступу.

"Ми знаємо, що навесні, коли погода покращиться, а вона вже починає покращуватися, можемо очікувати, що росіяни захочуть піти в наступ на деяких ділянках, і ми не знаємо точно, де і як вони це зроблять, але ми хочемо забезпечити, що українці здатні краще захищатися від цього. Якщо вони приймуть рішення щодо власних наступальних операцій, вони б мали можливості їх провести", – заявив він.

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Крім того, представник Білого дому наголосив, що США розвивають потужності, які надають Україні. Він також назвав основні потреби ЗСУ на сьогодні. Серед них – бронетехніка, артилерія, засоби протиповітряної оборони, матеріально-технічне забезпечення.

"Це справді життєва сила будь-якої армії в польових умовах. Як утримати її в бою. Як її підтримувати, як отримати запчастини, їжу, воду та паливо, речі, необхідні для безперервної роботи. Тож це має бути серед пріоритетів також", – зауважив Кірбі.

Війна в Україні: важливі новини

Російські окупаційні війська продовжують штурмувати українські позиції на сході України. Наступ загарбники зосередили на трьох напрямках - Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському. У Генштабі ЗСУ зауважили, що за Марʼїнку та Бахмут тривають найзапекліші бої.

Водночас ворог продовжує накопичувати ракети. Тривалу паузу в ракетних ударах росіян по Україні прокоментував начальник Головного управління розвідки МО України Кирило Буданов. За його словами, ракети росіяни збирають не до осені, а до українського контрнаступу, щоб бити по угрупованнях військ, які будуть формуватися.

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