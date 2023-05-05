Для роботи з ним не важливі ані погода, ані час доби.

Космічний супутник ICEYE, доступ до якого оплатили за донати українців, за півроку допоміг знищити техніки окупантів на мільярди доларів.

"Спроможності Головного управління розвідки Міністерства оборони України виявляти ворожі цілі для подальшого пріоритетного ураження, аби завдати відчутних втрат російським окупантам, з вересня 2022 року кратно зросли", - повідомляє прес-служба ГУР МО.

Зазначається, що це сталося відтоді як у розпорядженні воєнних розвідників опинився космічний апарт ICEYE.

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"Маскування московитської техніки, складів БК та ПММ фактично нівельовані можливостями "народного супутника" - для роботи з ним не важливі ані погода, ані час доби", - наголосили у розвідці.

У ГУР відзначили особливу роль "народного супутника" для планування та реалізації важливих та вкрай очікуваних військових операцій України та вкотре висловлюють вдячність усім українцям, хто допоміг з ICEYE. Крім того, розвідники розповіли і про результати роботи "народного супутника".

"Результати вражають: за півроку використання отриманих завдяки космічному апарату розвідданих Україна перетворила в металобрухт російської військової техніки на мільярди доларів, не кажучи про скупчення ворожої (тимчасово) живої сили, а також об’єкти воєнної логістики", - підсумували у відомстві.

Супутник ICEYE - що про нього відомо

Як писав УНІАН, громадяни України за короткий період часу зібрали 600 мільйонів гривень на купівлю трьох "Байрактарів" через фонд Сергія Притули. Оскільки, компанія вирішила передати ці БПЛА ЗСУ безкоштовно, гроші пішли на повний пакет послуг фінського космічного супутника дистанційного зондування Землі компанії ICEYE.

За перші 5 місяців використання супутника українським бійцям вдалося дослідити майже тисячу районів розташування російських підрозділів на окупованих територіях.

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