Юсов зауважив, що окупанти будуть враховувати постачання будь-яких нових видів озброєння Україні для базування та дислокації своїх сил.

У росіян немає можливостей, ресурсів і резервів для повторення масштабних наступальних дій, але до оборони вони готувалися весь час.

Про це представник Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони Андрій Юсов заявив у ефірі національного телемарафону. Він зазначив, що енергетичний бліцкриг росіян провалився, зима закінчилася, і зараз основними цілями ракетних ударів РФ є військові об’єкти, сили і засоби, техніка ЗСУ.

При цьому він зазначив, що у ркупантів скрутна ситуація, враховуючи санкції, обмежені можливості російського ВПК, тому вони зараз активно шукають по всьому світу засоби компенсації і зміни не лише стосовно шахедів. "Іранські дрони - один з небагатьох системних здобутків окупантів по залученню іноземних ресурсів", - зазначив він.

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Крім того. за словами Юсова, у росіян є достатньо великий запас ракет С-300, які можуть тривалий час завдавати шкоди і ураження особливо прифронтовим і прикордонним територіям.

Юсов також зауважив, що окупанти будуть враховувати постачання будь-яких нових видів озброєння Україні для базування та дислокації власних сил, а також охорони і посилення засобів протиповітряної протиракетної оборони різних об’єктів.

Стосовно ситуації в північних областях України представник ГУР розповів, що ця територія активно атакуюється, також це поєднується з активізацією ворожих ДРГ на північному кордоні, які намагаються промацувати його. Але в цілому, за словами Юсова, ворог переходить до оборони, крім окремих напрямків та ділянок, зокрема Бахмутський напрямок.

Обмін полоненими

За словами представника ГУР, обмін "всіх на всіх" - завдання, над яким ведеться серйозна робота на найвищому рівні, яке абсолютно реалістичне до виконання, але надзвичайно важке.

"Враховуючи, що Женевські конвенції передбачають повернення полонених по завершенню бойових дій, Україна знаходиться в унікальній ситуації - не чекаючи перемоги, ми вже повертаємо своїх з полону (понад 2300 звільнених українців сьогодні вже повернулися з полону)", - сказав Юсов нагадавши, що нещодавно було повернуто понад 100 українців з полону "вагнерівців".

Війна в Україні: новини

В останній час росіяни активно атакують українську територію іранськими дронами-камікадзе і ракетами,але українська ППО з цими атаками справляється.

Найбільш складними ділянками фронту є Бахмут, Авдіївка. Там безперервно тривають бої. Наші захисники там тримають оборону.

Російські окупанти розбігаються, оскільки розуміють, що їх вбивають фактично заради того, щоб президент РФ Володимир Путін і далі сидів у Кремлі.

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