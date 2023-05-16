Росяни знають, що РФ не має жодної чудо-зброї.

Російські окупанти розбігаються, оскільки розуміють, що їх вбивають фактично заради того, щоб президент РФ Володимир Путін і далі сидів у Кремлі і міг прожити трошки довше.

Про це заявив військовий експерт, полковник запасу СБУ Михайло Притула в етері "Еспресо". За його словами, іншої причини для війни РФ проти України просто не існує.

"Росіяни починають потроху розуміти, що фактично їх вбивають заради того, щоб Путін трошки довше пожив. Отака ситуація в Росії вже почалася. Це не значить, що вони стануть нам друзями, ніколи друзями вони нам не будуть, однак те, що вони зараз будуть повертати зброю проти своїх і почнуть думати про те, що їм треба якось виживати, а їх хочуть убити - це вже реальна ситуація", - пояснив військовий експерт.

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Він вважає, що Росія спробує примусово мобілізувати велику кількість людей.

"Нема куди діватися мешканцям Криму, які понаєхалі, яких за різними державними програмами переселили в Крим, там було близько 300 тис. переселенців, а значить близько 40 тис. мобілізаційного резерву. Його абсолютно весь загребуть", - стверджує Притула.

На його думку, для росіян стали знаковими вибухи у Луганську та невдала ракета атака на Київ сьогодні вранці. Збиття всіх "кинджалів", які сьогодні летіли над столицею, підтверджує те, що Путіну немає чим погрожувати і чим хизуватися перед своїм електоратом.

"Тому що "іскандери" більше не сміються, усе стало зовсім погано. І тепер виявилися, що в Росії король голий, тобто цар голий. Він не може вже нічим погрожувати. У нього немає ніякої чудо-зброї, про яку він так багато казав, немає "кинджалів" - вони не працюють. І відповідно, з великою ймовірністю, ракети, які там стоять, нікуди не полетять, тому що нема… Вони надто довго стоять, по-перше. По-друге, скоріш за все, вся їхня начинка вже давно прогнила", - зазначив експерт.

Скільки триватиме влада Путіна

На думку деяких експертів, війна проти України триватиме доти, доки Володимир Путін перебуватиме при владі. Західні санкції лише обмежують його можливості вбивати українців.

Через поразки на фронті Путін втратив підтримку більшості росіян після початку повномасштабної війни в Україні.

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