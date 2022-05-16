Окупанти обстріляли з артилерії цивільну інфраструктуру в районах Довгенького, Руські Тишки, Тернової та Петрівки на Харківщині.

Ворог готується до наступальних дій силами зосереджених в районі Ізюма підрозділів.

Про це повідомляє Генштаб у зведенні станом на 6:00.

"На Слобожанському напрямку ворог намагається стримувати наступ Сил оборони на північ від міста Харків та запобігти їх виходу до державного кордону України. Ворог веде підготовку наступальних дій силами підрозділів, зосереджених в районі міста Ізюм", - йдеться у зведенні.

За даними Генштабу, на Слов’янському напрямку активних бойових дій противник не проводив, ворог здійснює доукомплектування та поповнення втрат.

Російські окупанти обстріляли з артилерії цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Довгеньке, Руські Тишки, Тернова та Петрівка (Харківщина).

Противник вів повітряну розвідку за допомогою БпЛА "Орлан-10".

"На Південнобузькому напрямку противник активних бойових дій не проводив, здійснював обстріли наших підрозділів із застосуванням ствольної артилерії та мінометів. Силами оборони було завдано удару по позиціях ворога у районі населеного пункту Чорнобаївка, завдано втрат у живій силі та техніці. Кількість уточнюється", - додали у Генштабі.

Бої за Харків: що відомо

Кілька тижнів російські окупанти вели активні наступальні дії на Харківському напрямку, однак не змогли здолати опір ЗСУ, й почали поступове виведення військ в Росію.

Інститут вивчення війни (США) констатував програну росіянами битву за Харків. Наразі артилерія окупантів вже не дістає до обласного центру.

14 травня стало відомо про контрнаступ ЗСУ в Ізюмському напрямку. за даними мера Харкова, українським захисникам вдалося відкинути ворога щонайменше на 10 км.

Як повідомляє Генштаб, на Харківському напрямку окупанти перейшли до оборони з метою не допустити вихід українців на кордон з Росією.

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