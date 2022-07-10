Після вибухів почалися пожежі, на місці "прильотів" працювали рятувальники.

У Харкові прогриміли вибухи. В результаті нічних "прильотів", як повідомляють місцеві жителі, почалися пожежі. На місце інциденту виїжджали рятувальники.

Вибухи були чутні під час тривоги, повідомляється в місцевих Telegram-каналах.

Так о 03: 26 у Харкові та області була оголошена повітряна тривога. Через три хвилини жителі міста почули перший вибух, за яким відразу ж пішов ще один.

За інформацією місцевих жителів, через "прильоти" почалися пожежі. Однак де саме стався вибух і чи постраждали люди - не повідомляється. Харків'яни чули свист, після якого відразу ж стався вибух, знайшлися і ті, хто намагався зняти все це на відео. Однак відомо, що публікувати відео "прильотів" відразу ж після того, що сталося не можна.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що Путін збирається анексувати ще один український регіон. За даними ISW, мова йде про Харківщину.

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