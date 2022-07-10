Окупаційна влада Харківщини заявила, що Харківська область є "невід'ємною частиною російської землі".

На п'ятому місяці повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну стало очевидно, що РФ планує анексувати Харківську область.

Про це повідомляють аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

Російський окупаційний уряд у Харківській області продемонстрував населенню новий прапор для окупаційного режиму із зображенням російського імператорського двоголового орла та символів з Харківського герба XVIII ст.

"Використання окупаційним урядом Харківської області образів і риторики імперської Росії, чітко вказують на анексію... і це підкріплює попередню оцінку ISW про те, що Кремль має більш широкі територіальні цілі, ніж захоплення Донецької та Луганської областей або навіть утримання півдня України", – відзначають аналітики.

Крім того, як повідомляють аналітики, підтримувана Росією окупаційна влада Харківської області заявила, що Харківська область є "невід'ємною частиною російської землі", вказуючи на те, що Кремль, ймовірно, має намір анексувати частину або всю Харківську область.

ISW зазначає, що 9 липня російські війська не отримали підтверджених територіальних здобутків біля міста Харкова, але продовжували спроби ймовірних руйнівних атак, щоб перешкодити українським контратакам.

Удари по Харківщині:

Вранці 9 липня окупанти завдали удару по одному з житлових районів Харкова. В результаті ворожої атаки були поранені чотири людини.

Пізніше стало відомо, що по центру Харкова російські загарбники випустили балістичну ракету "Іскандер", в результаті руйнувань зазнали два будинки, серед постраждалих є 12-річна дитина.

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