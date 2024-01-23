Рятувальники деблокують тіло 21-річної дівчини.

У Харкові у завалах зруйнованого будинку виявили тіло 21-річної дівчини. Про це повідомив очільник Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов.

"На жаль, внаслідок ударів РФ загинула ще одна 21-річна жінка. Тіло загиблої деблоковують з-під завалів будинку рятувальники", - написав він у Telegram.

Синєгубов інформує, що всього внаслідок ранкових обстрілів Харкова 6 людей загинули.

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У Харкові під завалами опинилась ціла родина. О 12:30 обласна прокуратура повідомила, що у Харкові кількість загиблих внаслідок обстрілу зросла до пʼяти людей (чотири жінки та один чоловік), поранених - до 46. Серед поранених двоє дітей 10 та 12 років.

Як відомо, вранці окупанти завдали кілька ударів по Київському і Салтівському районам міста. За попередньою інформацією, били ракетами Х-22.

Окупанти вдарили виключно по цивільній інфраструктурі: зруйновані житлові будинки, знищені цивільні автомобілі.

За інформацією мера міста Ігора Терехова, в результаті терористичної атаки Росії по Харкову постраждали 30 житлових будинків. Через пошкодження у 20 будинках влада була вимушена відключити опалення, у 14 відключено електрику, у 12-ти газопостачання. На місцях прильотів продовжують працювати усі відповідні служби. Людям надається вся необхідна допомога, в тому числі розгортаються три пункти обігріву.

Раніше також повідомлялось, у Харкові з-під завалів зруйнованого будинку врятували чоловіка, але його жінка з дитиною ще десь там, у руїнах. Їх шукають рятувальники.

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