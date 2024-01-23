Також Ллойд Остін закликав ретельніше шукати системи ППО для посилення захисту України.

Міністр оборони Сполучених Штатів Америки Ллойд Остін закликав союзників не відмовлятися від продовження надання критичної військової допомоги для України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Остін заявив на початку засідання Контактної групи з питань оборони України ("Рамштайн-18"), яке відбувається у віртуальному форматі.

Міністр оборони США наголосив, що сьогоднішня зустріч проводиться з метою підтвердження підтримки для вільної, захищеної і суверенної України та забезпечення продовження отримання Україною необхідних спроможностей в зимовий період та подальшому майбутньому.

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"Україна не одна. В усьому світі друзі України активізували допомогу для українських мужніх військ, аби чинити спротив путінській агресії", - сказав Остін.

Як запевняє американський міністр оборони, Сполучені Штати налаштовані підтримувати Україну та її боротьбу за свободу.

Остін додав, що сьогодні на засіданні міністр оборони України Рустем Умєров розповість про ситуацію на полі бою.

"Боротьба України є важливою для усіх наших країн. Українські неймовірно хоробрі війська продовжують свою битву проти кремлівських загарбників на величезній лінії фронту на сході та півдні України за умов суворої зимової погоди", - відзначив Остін.

Крім того, за його словами, українські захисники продовжують завдавати значних втрат силам Кремля.

"Путін продовжує жертвувати приголомшливою кількістю російських військ у його необдуманій і безрозсудній обраній війні. І Путін сподівається, що ракети і дрони деморалізують український народ та зламає бойових дух українського війська. Тож, я наполегливо закликаю цю групу ретельніше шукати та забезпечити Україну більшою кількістю рятівних для життя систем протиповітряної оборони наземного базування та перехоплювачів", - наголосив Остін.

Він відзначив, що українці відповідають на жорстокість президента РФ Володимира Путіна мужністю і непокорою.

Як наголосив міністр оборони США, після майже двох років війни український народ і військо залишаються сильними у боротьбі з російською агресією і окупацією. "Російська армія була серйозно послаблена і деморалізована", - сказав Остін.

Міністр нагадав, що Україна відвоювала понад половину території, яка була окупована з часу неспровокованого вторгнення Росії у лютому 2022 року.

"Наша підтримка для боротьби України проти тиранії робить усі наші країни більш захищеними. Якщо у нас здадуть нерви, якщо ми похитнемося, якщо ми не зможемо стримати інших потенційних агресорів, ми викличемо ще більше кровопролиття та хаосу. Тому, суверенна і захищена Україна є критично важливою для глобальної безпеки, і ми не повинні відмовлятися від нашої підтримки України", - наголосив Остін.

Окремо він сказав, що не існує достовірних доказів про можливість використання наданого Україні американського озброєння не за призначенням, а Україна застосовує отриману зброю виключно з метою оборони від російської агресії.

Остін також сказав, що з часу минулого засідання у форматі Рамштайн, яке відбулося у листопаді 2023 року, такі країни як Естонія, Німеччина, Латвія, Литва, Нідерланди, Норвегія, Швеція і Велика Британія надали Україні значну військову допомогу на мільярди доларів.

"Ми повинні зосереджуватися на негайних потребах України на полі бою та на наданні допомоги Україні зі зміцнення, модернізації і підтримання її Сил оборони на довгострокову перспективу", - сказав Остін.

Допомога Україні - останні новини

Як повідомляв УНІАН, у листопаді 2023 року після засідання Рамштайн-17 стало відомо, що Німеччина і Франція створюють "Коаліцію спроможностей" з розвитку української системи протиповітряної оборони наземного базування.

У жовтні 2023 року було створено "коаліцію спроможностей" з розвитку Повітряних сил України у питанні керування багатоцільовими винищувачами F16. Її співголовами стали США, Данія і Нідерланди.

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