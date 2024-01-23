Голову сім'ї рятувальникам вже вдалося витягти. Але кількість загиблих у місті збільшилася до 5 осіб.

У Харкові з-під завалів зруйнованого будинку врятували чоловіка, але його жінка з дитиною ще десь там, у руїнах. Їх шукають рятувальники.

Про це повідомив мер міста Ігор Терехов. Пошукові роботи тривають, акцентував він.

"З під завалів витягли чоловіка. Живий. Каже, що під руїнами залишаються його дружина та дитина", - написав міський голова.

О 12.30 обласна прокуратура повідомила, що у Харкові кількість загиблих внаслідок обстрілу зросла до пʼяти людей, поранених - до 46.

"Попри зусилля медиків, які до останнього боролись за життя двох поранених жінок, на жаль, у лікарні вони обидві померли. Станом на зараз кількість загиблих зросла до пʼяти людей: чотири жінки та один чоловік. Отримали поранення 46 осіб", - йдеться у повідомленні.

Росія вдарила ракетами по Харкову - є мінімум троє загиблих

Вранці окупанти завдали кілька ударів по Київському і Салтівському районам міста. За попередньою інформацією, били ракетами Х-22.

Наразі відомо, що в наслідок ракетного обстрілу загинули троє людей, 42 поранені, серед них двоє дітей 10 та 12 років. У важкому стані перебувають п'ятеро людей.

Окупанти вдарили виключно по цивільній інфраструктурі: зруйновані житлові будинки, знищені цивільні автомобілі.

За інформацією Терехова, в результаті терористичної атаки Росії по Харкову постраждали 30 житлових будинків. Через пошкодження у 20 будинках влада була вимушена відключити опалення, у 14 відключено електрику, у 12-ти газопостачання. На місцях прильотів продовжують працювати усі відповідні служби. Людям надається вся необхідна допомога, в тому числі розгортаються три пункти обігріву.

Зранку 23 січня росіяни вдарили ракетами, зокрема, по Харкову, Києву та Павлограду. Під Києвом також лунали вибухи.

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