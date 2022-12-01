У місті зникла напруга у електромережах.

Через постійні атаки російських окупантів у Херсоні, де щойно відновили електропостачання, є проблеми зі світлом.

Як повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич, фахівці вже працюють над усуненням проблеми.

"У Херсоні зникла напруга у електромережах. Це сталося через потужні обстріли міста російськими загарбниками. "Херсонобленерго" вже працює над усуненням проблеми", – написав він.

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Ситуація в Херсоні – останні новини

11 листопада українські військові зайшли у Херсон, який був окупований у перші дні повномасштабної війни Росії проти України. Перед відступом з міста російські окупанти підірвали телецентр, котельні та об'єкт обленерго.

26 листопада у Херсоні відновили електропостачання. Наступного дня електроенергію почали подавати у житлові будинки.

28 листопада президент Володимир Зеленський повідомив, що лише за один тиждень російські окупанти 258 разів обстріляли 30 населених пунктів Херсонської області.

Ворожі обстріли міста не припиняються.

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