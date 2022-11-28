Сьогодні окупанти знову обстрілювали Херсон і громади області.

Лише за один тиждень російські окупанти 258 разів обстріляли 30 населених пунктів Херсонської області.

Як заявив президент Володимир Зеленський у своєму відеозверненні, росіяни також пошкодили насосну станцію, яка забезпечувала постачання води в Миколаїв.

"Цієї доби, як і кожного божого дня, окупанти знову обстрілювали Херсон і громади області. Лише за один тиждень ворог 258 разів обстріляв 30 населених пунктів нашої Херсонщини.

Відео дня

Російська армія пошкодила й насосну станцію, яка забезпечувала постачання води в Миколаїв. Ну що про них сказати? Ось це і є справжня суть тих випадкових "товаришів", які заволоділи Росією. У них після 20 років правління на значній частині їхньої ж держави така розруха, ніби там пройшла війна. А це не війна – це вони пройшли. Вони ні на що не здатні, окрім розрухи. Це все, що вони лишають по собі. І те, що вони роблять зараз проти України, – це їхнє намагання помститися. Помститися за те, що українці вже неодноразово захищали себе від них", – заявив глава держави.

Він наголосив, що Україна ніколи не буде місцем для розрухи, і Україна ніколи не прийме порядків від цих "товаришів" із Москви.

"Зробимо все, щоб відновити кожен зруйнований окупантами обʼєкт, кожен будинок, кожне підприємство", – зазначив Зеленський.

Ситуація на Херсонщині: що відомо

11 листопада українські військові зайшли у Херсон, який був окупований у перші дні повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Після звільнення окупанти регулярно обстрілюють підконтрольну Україні територію Херсонщини.

28 листопада від російських обстрілів було пошкоджено насосну станцію міського комунального підприємства "Миколаївводоканал", що розташована у Херсонській області. Тому в місто наразі подають технічну воду з Бузького лиману.

Крім того, станом на 18:00 понеділка, 28 листопада 2022 року, в Херсоні електропостачання відновлено для 24% побутових споживачів. Крім того, світлом забезпечені декілька медзакладів міста.

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