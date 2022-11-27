В Офісі президента опублікували світлину, на якій видно світло у деяких багатоповерхівках Херсона.

У звільненому від російських окупантів Херсоні почали підключати будинки до електропостачання.

Про це повідомили в Офісі президента, опублікувавши світлину, на якій видно світло у деяких багатоповерхівках Херсона.

"Наше світло не згасне ніколи. Херсон, Україна, електроенергію повернули у домівки", - йдеться в повідомленні.

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Звільнення Херсона від російських окупантів

Як повідомляв УНІАН, 11 листопада українські військові зайшли у Херсон, який був окупований у перші дні повномасштабної війни РФ проти України. Президент Володимир Зеленський назвав цей день історичним, а вже за кілька днів він відвідав звільнене місто.

Під час відступу з Херсона, російські окупанти замінували безліч обʼєктів та речей, у тому числі й дитячі іграшки. У звільнених населених пунктах Херсонщини одразу розпочалися стабілізаційні заходи, працюють сапери.

26 листопада в Херсоні було відновлено електропостачання. Ремонтні роботи тривали близько тижня. Цього ж дня енергетики змогли відновити електропостачання головної каналізаційної станції та очисних споруд. За словами голови Херсонської обласної військової адміністрації Ярослава Янушевича, електроенергію мешканцям міста повертатимуть найближчими днями.

Утім, враховуючи складну ситуацію, український уряд пропонує жителям Херсона евакуюватися на зимовий період до більш безпечних регіонів країни.

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