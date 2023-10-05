У момент трагічного обстрілу вони наводили лад біля кавʼярні.

Сьогодні у Херсоні через обстріл російських загарбників загинули брат та сестра. Про це повідомив очільник Херсонської військової адміністрації Олександр Прокудін.

"Сьогодні зранку росіяни завдали чергового терористичного удару по середмістю Херсона. Вони холоднокровно вбили брата і сестру. Олександру Миколайовичу було 54 роки, Ірині Миколаївні – 60. У момент трагічного обстрілу вони наводили лад біля кавʼярні, котра належить їхнім родичам", - розповів посадовець.

Він додав, що сьогодні також близько 17:30 окупанти завдали два авіаудари по населених пунктах Херсонщини. Є влучання поблизу обʼєкта транспортної інфраструктури.

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За даними начальника Херсонської міської військової адміністрації Романа Мрочко, вранці поранення отримав також 54-річний чоловік.

"Всі постраждалі на момент ворожого обстрілу перебували на вулиці", - стверджує посадовець.

Крім того, за його словами, через обстріл російськими ворожими військами Херсонської міської територіальної громади пошкоджений соціально-медичний заклад в одному зі старостинських округів. Інформація про поранених поки не надходила.

Атаки РФ на Україну - деталі

5 жовтня російські загарбники вдарили ракетою по магазину та кафе у селі Гроза в Куп'янському районі на Харківщині. Загинуло понад півсотні людей, які там перебували. В кафе проходили поминки за померлим односельцем - військовослужбовцем. Ще сім осіб отримали тяжкі поранення.

Обидві будівлі повністю зруйновані. На місці події працює 150 поліцейських, 75 працівників служби надзвичайних ситуацій та шість десятків медиків.

На Харківщині оголошено триденний траур. Президент України Володимир Зеленський назвав цей ракетний удар показово жорстоким злочином РФ та свідомим терактом.

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