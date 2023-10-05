Внаслідок російського удару вщент знищено четвертий поверх лікарні, ще один – частково.

Російські окупанти завдали прямого удару по лікарні в місті Берислав на Херсонщині. Про це повідомляє очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у Telegram.

"У Бериславі – пряме влучання в лікарню", - повідомив Прокудін.

Зокрема, внаслідок російського удару вщент знищено четвертий поверх, ще один – частково. Також ворожим вогнем пошкоджено машини "екстренної допомоги".

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"Постраждали двоє медпрацівників. У водія "швидкої" – перелом ноги та поранення голови, фельдшер дістав контузію", - уточнив очільник ОВА. Більш детальна інформація уточнюється.

До цього Прокудін повідомляв, що ворог наніс пʼять авіаударів в районі міста Берислав.

Ситуація у Херсонській області - останні дані

Як повідомляв УНІАН, за минулу добу на Херсонщині противник здійснив 100 обстрілів, випустивши майже 700 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, БМП-2, авіації, БПЛА. Тільки по Херсону ворог випустив 39 снарядів. Через російську агресію в регіоні одна людина загинула, ще 16 - дістали поранення.

Також сьогодні зранку окупанти вдарили по Херсону. Внаслідок цього обстрілу житлових кварталів міста загинули чоловік та жінка віком приблизно 50-55 років.

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