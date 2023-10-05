На місці трагедії працюють 150 поліцейських, зазначив міністр внутрішніх справ.

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко розповів подробиці, які наразі відомі про ворожий удар по магазину і кафе у селі Гроза Куп'янського району на Харківщині.

В ефірі телемарафону він зазначив, що ворожий удар відбувся "в 13:24 по об’єкту критичної інфраструктури села Гроза Куп'янського району", він прийшовся по об’єкту, який "представляв собою магазин, поруч кафе".

"В магазині знаходились місцеві мешканці. Також місцеві мешканці знаходились безпосередньо в кафе, де проходили поминки за померлим односельцем. Всього на території цього об’єкту перебувало близько 60 осіб... Сім осіб отримали тяжкі поранення, вони всі зараз знаходяться на операційних столах. На даний момент ми ідентифікували 29 тіл наших громадян, які загинули. Всі інші тіла, після такого великого вибуху, направлені до відповідних медичних і експертних закладів міста Харкова", - сказав Клименко.

Відео дня

Щодо масштабів руйнування, то за словами очільника МВС, "повністю розбита будівля кафе і магазину". "Коли ми говоримо про тих громадян, які отримали тяжкі поранення вони знаходились безпосередньо не в середині цього кафе і магазину, а знаходились на відстані 50 і більше метрів. Тому вони осколками отримали такі тяжкі поранення і лікарі борються за їхні життя",- додав Клименко.

Міністр внутрішніх справ поінформував, що на цей час на місці події працює 150 поліцейських, 75 працівників служби надзвичайних ситуацій та 60 медиків.

"Хочу зазначити, що в селі Гроза проживало 330 мешканців. Якраз з кожної сім’ї, з кожного двору, одна людина присутня була на цьому поминальному обіді. Тому така жахлива трагедія для населеного пункту, для України. Це черговий жахливий воєнний злочин росіян, за який вони мають понести відповідальність", - підкреслив Клименко.

Також він зазначив, що фахівці наразі досліджують, яким конкретно типом зброї російські окупанти завдали удару. "Поки ще не відомо, працюють спеціалісти. Однозначно можу сказати, що це була достатньо важка ракети або можливо це була керована авіаційна ракета і бомба, або це фугасна бомба. На даний момент, ми будемо встановлювати за допомогою експертів саме тип озброєння і з чого цей заряд був випущений", - акцентував Клименко.

Крім того, зараз на місці удару працюють керівники поліції, ДСНС, співробітники СБУ, які вивчають ситуацію та встановлюють можливу причетність "громадян, які могли б навести на цей об’єкт ворога", тому що влучання було дуже точним. "Це не настільки велике приміщення, щоб так точно в нього попасти. Тому, є підозри у служби безпеки і поліції, що дійсно цей варіант ми також маємо перевірити обов'язково", - пояснив Клименко.

Пізніше Клименко написав у Telegram, що кількість жертв зросла до 51 особи. "Під час отримання медичної допомоги загинув один з поранених. Розбір завалів триває", - поділився він.

Харківська область опинилася під ударом РФ - що відомо

Як повідомляв УНІАН, 5 жовтня російські загарбники вдарили ракетою по магазину в Куп'янському районі на Харківщині.

Президент України Володимир Зеленський назвав цей удар показово жорстоким російським злочином та абсолютно свідомим терактом. За останніми даними, загинули 50 осіб. Пораненим надають допомогу.

Вас також можуть зацікавити новини: