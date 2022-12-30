Колишня співробітниця виправної колонії підтримала загарбників і вступила до лав окупаційної адміністрації.

У Херсоні оголошена в розшук чиновниця-колаборантка прийшла до правоохоронців "з повинною". Про це повідомили в СБУ.

Зазначається, що колишня очільниця відділу соціально-психологічного забезпечення виправної колонії Херсона, яку СБУ та ДБР оголосили в розшук за підозрою у колабораційній діяльністі, сама прийшла до правоохоронців.

"Після захоплення міста вона підтримала загарбників і вступила до лав окупаційної адміністрації РФ. Там її призначили очільницею "отдела кадров" у створеній агресором "исправительной колонии", - йдеться у повідомленні.

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Саме на цій "посаді" зловмисниця агітувала місцевих жителів підтримати країну-агресора та приєднатися до лав каральної установи. За це загарбники обіцяли жінці "посаду" в окупаційному органі та лояльність.

Раніше співробітники СБУ задокументували злочинні дії жінки, заочно повідомили їй про підозру та оголосили в розшук.

У повідомленні йдеться, що після визволення Херсона підозрювана, усвідомлюючи невідворотність покарання, добровільно з’явилася до суду, де їй обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Розслідування триває.

Боротьба зі зрадниками та колаборантами

Після визволення Херсона правоохоронці знайшли списки місцевих колаборантів, яки забули росіяни під час відступу з міста. Ці матеріали не тільки допомагають знаходити зрадників, але є також доказовою базою для судових процесів.

Президент Володимир Зеленський запевнив зрадників та колаборантів, що їм не вдастся сховатися. Тому він закликав їх здаватися добровільно, щоб не наражати себе на зайву небезпеку.

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