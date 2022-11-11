Президент наголосив, що єдиний шанс на порятунок для окупантів – це здатися в український полон.

Президент України Володимир Зеленський звернувся до російських солдатів, найманців та колаборантів.

Про це він сказав у вечірньому відеозверненні.

"Хочу окремо зазначити для тих російських солдатів, найманців і колаборантів, яких кинули в Херсоні та інших містах півдня. Єдиний шанс на порятунок для вас – це здатися в український полон. Ми гарантуємо ставлення до вас згідно із законом і міжнародними нормами", - сказав президент.

Зеленський також звернувся до тих російських військових, які перевдягнулися в цивільне і ховаються.

"Хочу сказати, що ви не сховаєтесь. Все одно знайдемо. Не затягуйте це. Добровільно прийти в український полон – це єдиний варіант для всіх окупантів", - додав глава держави.

Війна в Україні: звільнення Херсону

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 11 листопада, у Херсон, що був окупований в перші дні повномасштабної війни, зайшли українські військові.

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр уточнила, що наразі українські війська перебувають на підступах до Херсона, у місто зайшли спеціальні підрозділи.

Водночас у Генштабі ЗСУ повідомили, що на Херсонському напрямку передові підрозділи Збройних сил України в деяких місцях вже дійшли до правого берега Дніпра, додавши, що тривають заходи з виявлення та знищення супротивника в низці населених пунктів, і з міркувань безпеки офіційне оприлюднення результатів операції буде надано згодом.

Раніше ЗСУ записали відеозвернення до російських і білоруських військових. Вони закликали їх здаватися в полон.

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