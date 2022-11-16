Агенти російської спецслужби брали участь у незаконному переслідуванні місцевих жителів за сфабрикованими "уголовными делами".

Під час стабілізаційних заходів у звільненому Херсоні співробітники СБУ знайшли засекречені документи ФСБ Росії, у яких містилася інформація про агентів-колаборантів.

Як повідомиляє СБУ, серед вилученого: власноруч написані "зобов’язання" агентів про конфіденційне співробітництво з ФСБ; справи агентурного вивчення; повідомлення агентів про результати виконання ворожих завдань; "протоколи обшуків" у помешканнях херсонців.

Представники спецслужби РФ покинули таємні документи на території місцевого гаражного кооперативу під час втечі від контрнаступу Сил оборони.

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За викритими матеріалами встановлено, що ворожі поплічники давали "наводку" окупантам на місця перебування українських патріотів, зокрема учасників руху опору на території південного регіону.

Також агенти російської спецслужби брали участь у незаконному переслідуванні місцевих жителів за сфабрикованими "уголовными делами".

Виявлено задокументовані факти викрадення і катування потерпілих, а також розграбування їхніх осель під виглядом проведення "обшуків".

Співробітники СБУ отримали інформацію, що пособники агресора були завербовані кадровими співробітниками ФСБ, які входили до складу "временно-оперативной группы ВОГ-8".

Саме її представники займались координацією розвідувально-підривної та диверсійної діяльності на південному напрямку.

Наразі вилучені матеріали направлено на експертизу для проведення подальших оперативних дій із викриття російських агентурних мереж.

Звільнення Херсона: що відомо

10 листопада головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний заявив, що українські війська продовжують наступ у Херсонській області згідно з планом: з 1 жовтня звільнено територію площею майже 1,4 тис. кв. км.

11 листопада українські військові зайшли у Херсон, який був окупований у перші дні повномасштабної війни РФ проти України.

Під час стабілізаційних заходів у деокупованому Херсоні співробітники СБУ та Нацполіції виявили чергову катівню російських окупантів.